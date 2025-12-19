Berstett Rando Le sentier des Calvaires à Waldolwisheim Berstett

Berstett Rando Le sentier des Calvaires à Waldolwisheim

Berstett Rando Le sentier des Calvaires à Waldolwisheim Berstett lundi 2 février 2026.

Berstett Rando Le sentier des Calvaires à Waldolwisheim

Berstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-02 08:00:00
fin : 2026-02-02 18:00:00

Date(s) :
2026-02-02

Distance 7.5 km, dénivelé 70 m, Guide Marc. 0  .

Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 66 39 66  chabg67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Berstett Rando Le sentier des Calvaires à Waldolwisheim Berstett a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg