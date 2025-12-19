Berstett Rando Le sentier des Calvaires à Waldolwisheim Berstett
Berstett Rando Le sentier des Calvaires à Waldolwisheim Berstett lundi 2 février 2026.
Berstett Rando Le sentier des Calvaires à Waldolwisheim
Berstett Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-02 08:00:00
fin : 2026-02-02 18:00:00
Date(s) :
2026-02-02
Distance 7.5 km, dénivelé 70 m, Guide Marc. 0 .
Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 66 39 66 chabg67@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Berstett Rando Le sentier des Calvaires à Waldolwisheim Berstett a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg