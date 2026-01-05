Berstett

Domaine Bohr les Guinguettes

route de Reitwiller Berstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-08-06 2026-08-13

Une programmation d’enfer pour fêter l’été tous les jeudis de juillet et d’août au Domaine Bohr ! Buvette et restauration sur place, ambiance musicale assurée… Vive l’été chez Bohr à Gimbrett !

Open Bohr La Guinguette du Vigneron , c’est reparti !

5 nouvelles dates 2025

Jeudi 3 juillet Grande soirée d’ouverture Animée par les DJ Elsass Brothers Menu Tarte flambée,

Jeudi 10 juillet Mallorca Party Animée par le DJ Alex Pfiff Menu Poulet crudités,

Jeudi 17 juillet Soirée Années 80’ Animée par le DJ Dan Costa Menu Piadine,

Jeudi 7 août Soirée Rock Animée par le groupe de rock One Shot Menu Sanglier à la broche,

Jeudi 14 août Soirée de clôture Animée par la fanfare ESM Brass Menu Tarte flambée

Infos pratiques entrée gratuite, uniquement sur réservation via le site internet. Les éventuelles modifications sont communiquées par mail. 0 .

route de Reitwiller Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 77 70 81 domaine.bohr@gmail.com

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English :

Every Thursday in July and August, the Domaine Bohr is the place to be to celebrate summer! Refreshments and food on site, and a musical atmosphere guaranteed… Long live summer at Bohr in Gimbrett!

L’événement Domaine Bohr les Guinguettes Berstett a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg