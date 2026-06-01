Berteaucourt-les-Dames « une Abbatiale Romane », 900 ans d’histoire, Eglise Abbatiale Saint-Nicolas, place du Général Leclerc, 80850 Berteaucourt-les-Dames, Berteaucourt-les-Dames

Berteaucourt-les-Dames « une Abbatiale Romane », 900 ans d’histoire 27 et 28 juin Eglise Abbatiale Saint-Nicolas, place du Général Leclerc, 80850 Berteaucourt-les-Dames Somme

Visite libre, guidée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Visite libre ou guidée de l’abbatiale classée dès 1840 et de la chapelle Saint-Gautier est son mobilier inscrit au titre des monuments historiques et son tableau « Vierge à l’Enfant avec Saint-Benoît et Sainte Scholastique ».

Eglise Abbatiale Saint-Nicolas, place du Général Leclerc, 80850 Berteaucourt-les-Dames , place du Général Leclerc, 80850 Berteaucourt-les-Dames Berteaucourt-les-Dames 80850 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « aspacberteaucourt@gmail.com »}]

Visite libre ou guidée de l’abbatiale classée dès 1840 et de la chapelle Saint-Gautier est son mobilier inscrit au titre des monuments historiques visite abbatiale

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