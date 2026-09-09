Bertille et Garance par Les Colporteurs de Couleurs, Château de Blandy, Blandy

Informations pratiques

Bertille et Garance par Les Colporteurs de Couleurs 19 et 20 septembre Château de Blandy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T14:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Bertille et Garance sont des colporteuses de potins professionnelles. Ces femmes de teinturiers vous entraînent dans une déambulation vivante et colorée, révélant les secrets et les ragots de la vie quotidienne médiévale.

Inspirées des célèbres « Évangiles des Quenouilles », nos commères vous feront découvrir :

– Les mystères du travail de la laine

– Les potins croustillants du quartier des artisans

– Les traditions et superstitions féminines de l’époque

Château de Blandy Place des Tours 77115 Blandy-les-Tours Blandy 77115 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 59 17 80 http://www.chateau-blandy.fr/ https://www.twitter.com/chateaublandy A 10 km de Melun et voisin de Vaux-le-Vicomte, le château fort de Blandy-les-Tours compte parmi les derniers témoins d’architecture militaire médiévale en Île-de-France. Le Département de Seine-et-Marne, propriétaire, en a conduit la restauration. De loin dans la campagne, la silhouette insolite des remparts et des tours de Blandy apparaît au-dessus des toits du village. Le dépaysement du visiteur persiste au pied des murailles dominées par les hautes tours, puis – passée l’enceinte – dans la cour. Des structures souterraines au chemin de ronde, des courtines jusqu’au sommet du donjon, le circuit de visite décline tout le vocabulaire du château fort. Des clefs d’interprétation du château, de son histoire et de son environnement sont proposées à travers une salle d’exposition permanente. Accès RER – SNCF : RER D – Gare de Melun puis navette château bus De Paris : autoroute A5 – sortie n°16 Châtillon-la-Borde puis suivre la D47 De Melun/Provins : prendre la D408 puis suivre la D47 Plus d’infos : www.chateau-blandy.fr/venir-au-chateau

Bertille et Garance sont des colporteuses de potins professionnelles. Ces femmes de teinturiers vous entraînent dans une déambulation vivante et colorée, révélant les secrets et les ragots de la vie …

©Château de Blandy