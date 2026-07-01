Bertrand Belin – Watt | Musique, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

Bertrand Belin – Watt | Musique Jeudi 25 mars 2027, 20h45 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 24 € à 39 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-25T20:45:00+01:00 – 2027-03-25T22:15:00+01:00

Fin : 2027-03-25T20:45:00+01:00 – 2027-03-25T22:15:00+01:00

Avec Watt, son huitième album, il explore des paysages sonores élégants : le piano, les synthétiseurs et les cordes y dialoguent avec subtilité. Ses textes ciselés conservent cette poésie énigmatique qui le caractérise, mêlant humour et mélancolie, évoquant l’errance, la mémoire ou encore nos questionnements sur le monde.

Sur scène, entre nonchalance apparente et allure dandy, cultivant le sens du mystère et un phrasé minimaliste, Bertrand Belin se joue des contrastes et captive le public. Il y déploie toute la palette de son univers : un mélange de rock, d’électro et de blues, où chaque note et chaque mot résonnent avec justesse.

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Depuis deux décennies, entre une discographie exigeante, des échappées littéraires et des rôles au cinéma, Bertrand Belin s’est imposé comme une figure majeure de la scène française.

Watt Production