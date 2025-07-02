Bertrand Chamayou et les siècles Compiègne

jeudi 8 janvier 2026

Bertrand Chamayou et les siècles

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 8 – 8 – 48

8

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 20:30:00

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Commencez l’année en beauté avec ce concert inoubliable autour de deux figures monumentales du romantisme européen Wagner avec des extraits de Parsifal et de Tristan et Isolde, et Liszt porté par la virtuosité de Bertrand Chamayou au piano. Deux génies réunis par Les Siècles, sous la direction de Jakob Lehmann une opportunité unique pour vivre une soirée d’émotions et de couleurs exceptionnelles.

Richard Wagner et Franz Liszt, sans nul doute la plus fascinante amitié de toute l’histoire de la musique. Le premier, génie tempétueux et échevelé, lecteur de Bakounine et partie prenante des mouvements révolutionnaires allemands du milieu du XIXe siècle ; le second, proche de toutes les aristocraties européennes et de l’Église catholique, qui appelait de ses voeux la grande Mission sociale et religieuse des artistes. Bien qu’en apparence tout puisse les opposer, ces deux figures ne cessèrent de correspondre toute leur vie, et Liszt d’inlassablement défendre Wagner. Le Hongrois est le premier à connaître les projets de composition de Tristan et Isolde dès 1855 qu’il encourage pleinement, d’autant qu’il assurait cinq ans auparavant la création de Lohengrin qui confère rapidement à Wagner une solide reconnaissance publique. Marié à la fille de Liszt, Cosima, Wagner déclara peu avant la création de Parsifal en 1882 à Bayreuth, à propos de son beau-père Voici celui qui, le premier, a eu foi en moi, et sans lequel vous n’auriez peut-être pas entendu une seule note de moi .

Ce programme, défendu par Jakob Lehmann et Les Siècles, sur instruments d’époque, donne ainsi à entendre quelques extraits de deux jalons de l’oeuvre opératique de Wagner. Au centre de ce flot ininterrompu de musique, le pianiste Bertrand Chamayou relève le défi d’interpréter les deux concertos de Liszt dans une même soirée, exercice virtuose que n’aurait pas renié Liszt lui-même. 8 .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

