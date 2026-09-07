Bertsolaritza, l’improvisation versifiée et chantée en langue basque, Médiathèque de Mauléon-Licharre, Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Bertsolaritza, l’improvisation versifiée et chantée en langue basque 23 septembre – 10 octobre Médiathèque de Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

L’Institut culturel basque, en partenariat avec la ville de Mauléon, propose une immersion dans le monde du bertsolarisme, l’improvisation versifiée (rimée) et chantée en langue basque, au travers d’une exposition multimédia bilingue (basque-français). Elle sera présentée à la médiathèque Pierre Espil du 23 septembre au 10 octobre 2026 et s’adresse tout autant à un public néophyte qu’aux amateurs de cette discipline artistique. Différents documents audiovisuels sous-titrés (reportages, images d’archives et extraits de témoignages), permettront aux visiteurs d’y découvrir les caractéristiques et les subtilités d’un art oral profondément ancré dans la culture basque.

Médiathèque de Mauléon-Licharre 14 rue des Frères Barenne 64130 Mauléon Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 28 78 88 https://mauleonsoule.bibenligne.fr/ [{« link »: « https://www.eke.eus/fr/agenda/bertsolaritza-regards-sur-improvisation-versifiee-et-chantee-en-langue-basque-mauleon »}]

L’Institut culturel basque, en partenariat avec la ville de Mauléon, propose une immersion dans le monde du l’improvisation versifiée (rimée) et chantée en langue basque, au travers d’une exposition…

Johane Larre