Forum des associations Square Jean Moulin Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Mauléon-Licharre

Forum des associations

Square Jean Moulin Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le collectif d’associations propose aux structures souletines de venir rencontrer leur public à Mauléon.

Le détail de la programmation sera mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur. .

Square Jean Moulin Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque