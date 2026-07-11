Forum des associations Square Jean Moulin Mauléon-Licharre
samedi 12 septembre 2026 · Square Jean Moulin · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Forum des associations
Square Jean Moulin Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le collectif d’associations propose aux structures souletines de venir rencontrer leur public à Mauléon.
Le détail de la programmation sera mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur. .
Square Jean Moulin Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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