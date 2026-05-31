Bese Saka Afro Vegan Fest’, La Prairie du canal, Bobigny

Bese Saka Afro Vegan Fest’ Dimanche 12 juillet, 14h00 La Prairie du canal Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T14:00:00+02:00 – 2026-07-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T14:00:00+02:00 – 2026-07-12T21:00:00+02:00

La Prairie du canal 55 rue de Paris 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.canalprairie.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/venues/la-prairie-du-canal »}] La Prairie du Canal, c’est la ferme urbaine de l’association La SAUGE ! Pour jardiner, prendre un verre, danser, participer à un atelier… Programmation variée en fonction de la saison ! Métro 5 arrêt Pantin-Bobigny-Raymond Queneau, puis longer le canal pendant 10 minutes

Le BESE SAKA Afro Vegan Fest a pour ambition de mettre en lumière l’alimentation végétale dans les cultures afro-caribéennes.