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Bese Saka Afro Vegan Fest’, La Prairie du canal, Bobigny

Bese Saka Afro Vegan Fest’, La Prairie du canal, Bobigny

Bese Saka Afro Vegan Fest’, La Prairie du canal, Bobigny dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : La Prairie du canal

Adresse : 55 rue de Paris 93000 Bobigny

Ville : 93000 Bobigny

Département : Seine-Saint-Denis

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Bese Saka Afro Vegan Fest’ Dimanche 12 juillet, 14h00 La Prairie du canal Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T14:00:00+02:00 – 2026-07-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-12T14:00:00+02:00 – 2026-07-12T21:00:00+02:00

La Prairie du canal 55 rue de Paris 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.canalprairie.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/venues/la-prairie-du-canal »}] La Prairie du Canal, c’est la ferme urbaine de l’association La SAUGE ! Pour jardiner, prendre un verre, danser, participer à un atelier… Programmation variée en fonction de la saison ! Métro 5 arrêt Pantin-Bobigny-Raymond Queneau, puis longer le canal pendant 10 minutes
Le BESE SAKA Afro Vegan Fest a pour ambition de mettre en lumière l’alimentation végétale dans les cultures afro-caribéennes.

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