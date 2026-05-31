Bese Saka Afro Vegan Fest’, La Prairie du canal, Bobigny
Bese Saka Afro Vegan Fest’, La Prairie du canal, Bobigny dimanche 12 juillet 2026.
Bese Saka Afro Vegan Fest’ Dimanche 12 juillet, 14h00 La Prairie du canal Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T14:00:00+02:00 – 2026-07-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-12T14:00:00+02:00 – 2026-07-12T21:00:00+02:00
La Prairie du canal 55 rue de Paris 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.canalprairie.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/venues/la-prairie-du-canal »}] La Prairie du Canal, c’est la ferme urbaine de l’association La SAUGE ! Pour jardiner, prendre un verre, danser, participer à un atelier… Programmation variée en fonction de la saison ! Métro 5 arrêt Pantin-Bobigny-Raymond Queneau, puis longer le canal pendant 10 minutes
Le BESE SAKA Afro Vegan Fest a pour ambition de mettre en lumière l’alimentation végétale dans les cultures afro-caribéennes.
À voir aussi à Bobigny (Seine-Saint-Denis)
- Tèmpi Tèmtoa, Médiathèque Elsa Triolet, Bobigny 4 juin 2026
- Horde au Barboteur – Open Air gratuit Canal Barboteur Bobigny 6 juin 2026
- Compagnie 14:20 / En écho – La grotte cinématographique Cinéma Alice Guy Bobigny 6 juin 2026
- Le plus grand banquet du monde Le Wonder Bobigny 6 juin 2026
- Cracki Records, La Prairie du canal, Bobigny 27 juin 2026