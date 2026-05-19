Mimizan

BEST OF MIMIZ’Arts 2026

Salle Maurice Martin Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Best Of MIMIZ’Arts 2026 !

Les artistes primés en mai au Festival MIMIZ’Arts sont de retour pour 3 jours d’exposition à MIMIZAN PLAGE. .

Salle Maurice Martin Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 66 22 10 mch.gisselbrecht@orange.fr

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English : BEST OF MIMIZ’Arts 2026

L’événement BEST OF MIMIZ’Arts 2026 Mimizan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mimizan