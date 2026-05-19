BEST OF MIMIZ’Arts 2026 Mimizan
BEST OF MIMIZ’Arts 2026 Mimizan vendredi 24 juillet 2026.
Mimizan
BEST OF MIMIZ’Arts 2026
Salle Maurice Martin Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Best Of MIMIZ’Arts 2026 !
Les artistes primés en mai au Festival MIMIZ’Arts sont de retour pour 3 jours d’exposition à MIMIZAN PLAGE. .
Salle Maurice Martin Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 66 22 10 mch.gisselbrecht@orange.fr
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English : BEST OF MIMIZ’Arts 2026
L’événement BEST OF MIMIZ’Arts 2026 Mimizan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mimizan
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