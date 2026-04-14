Bestiaire Tralalaire, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Bestiaire Tralalaire, Médiathèque Jacques Demy, Nantes samedi 25 avril 2026.
Bestiaire Tralalaire Samedi 25 avril, 10h00, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T10:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00
Spectacle bilingue français/espagnol avec Gianna et Laura Caronni de la compagnie Les Grands Fleuves
Au fil du violon et du violoncelle, de la clarinette, des flûtes andines et des percussions, Laura et Gianna mêlent compositions personnelles, chansons et comptines de María Walsh qui ont accompagnées leur enfance argentine. Cette joyeuse ménagerie de brèves histoires chantées, invite petits et grands dans une traversée musicale aux sonorités rares, tendres et joyeuses.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Spectacle bilingue français/espagnol avec Gianna et Laura Caronni de la compagnie Les Grands Fleuves
Pierre Wetzel
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