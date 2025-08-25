Bête Alise-Sainte-Reine

Bête Alise-Sainte-Reine samedi 6 juin 2026.

Bête

Place de la mairie Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

2026-06-06

Par L’Artsaut. Spectacle à la croisée de la danse et des musiques des Balkans et à l’énergie festive de la musique pas grave, de la musique pour danser et pour rire. Une contrebasse, une batterie, une guitare, un violon et des perruques moches… Et aussi des costumes… S’ils devaient ressembler à quelque chose, ce serait probablement à des pyjamas. .

Place de la mairie Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 17 03 00 contact@deuza.org

