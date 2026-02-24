Bêtes de Cirque Festival du Teckel au Manoir de Fumechon Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val
Bêtes de Cirque Festival du Teckel au Manoir de Fumechon Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val samedi 1 août 2026.
Bêtes de Cirque Festival du Teckel au Manoir de Fumechon
Route de Yerville 54 Hameau du Grand Fumechon Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : Samedi 2026-08-01 12:00:00 à 2026-08-02 22:00:00
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-02 22:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Colette, la mascotte du Manoir de Fumechon, reine de cette Folle Journée, est très impatiente de recevoir tous ces Cousins Cousines ( même très éloignés !)
CIRCUS & CO présente la deuxième édition de Bêtes de Cirque Festival de Teckel
Venez célébrer le teckel sous toutes ses formes ! .
Route de Yerville 54 Hameau du Grand Fumechon Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34
English : Bêtes de Cirque Festival du Teckel au Manoir de Fumechon
Mis à jour le 2026-02-24