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Guinguette au Manoir de Fumechon Teckel Fest Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val

Guinguette au Manoir de Fumechon Teckel Fest Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val samedi 1 août 2026.

Lieu : Route de Yerville

Adresse : 54 Hameau du Grand Fumechon

Ville : 76890 Saint-Vaast-du-Val

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 1 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Saint-Vaast-du-Val

Guinguette au Manoir de Fumechon Teckel Fest

Route de Yerville 54 Hameau du Grand Fumechon Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-02 22:00:00

Date(s) :
2026-08-01

C’est une nouvelle saison qui reprend au Manoir de Fumechon ! C’est reparti pour un été conviviale et festif dans un lieu unique, au programme
– Concerts live & soirées musicales
– Foodtrucks & cuisine gourmande
– Bar extérieur & cocktails d’été
– Marché artisanal
-⚡ Flash tattoos
– Espaces détente & animations en plein air
-✨ Et quelques surprises à découvrir tout au long de la saison…
– Chien bienvenue   .

Route de Yerville 54 Hameau du Grand Fumechon Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34 

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English : Guinguette au Manoir de Fumechon Teckel Fest

L’événement Guinguette au Manoir de Fumechon Teckel Fest Saint-Vaast-du-Val a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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