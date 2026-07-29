Informations pratiques

Soustons

Bêtes de musées

Place des Arènes Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Découvre comment les artistes ont représenté notre relation aux animaux au fil du temps, puis expérimente le défi des artistes du passé représenté un animal jamais vu, à partir d’une simple description.

Sur inscription

Découvre comment les artistes ont représenté notre relation aux animaux au fil du temps, puis expérimente le défi des artistes du passé représenté un animal jamais vu, à partir d’une simple description.

Sur inscription .

Place des Arènes Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 mediatheque@mairie-soustons.fr

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English : Bêtes de musées

Discover how artists have depicted our relationship with animals over time, then take on the challenge faced by artists of the past: depict an animal you’ve never seen before, based on a simple description.

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L’événement Bêtes de musées Soustons a été mis à jour le 2026-07-21 par OTI LAS