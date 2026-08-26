AGENDA · Béziers
BÉZIERS ANGELS / PÔLE FRANCE Béziers
samedi 10 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
BÉZIERS ANGELS / PÔLE FRANCE
Mazeran Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Les Béziers Angels reçoivent à domicile Pôle France.
Les Béziers Angels reçoivent à domicile Pôle France.
Payant Billetterie en ligne .
Mazeran Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 01 28
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English :
The Béziers Angels are hosting Pôle France at home.
L’événement BÉZIERS ANGELS / PÔLE FRANCE Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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