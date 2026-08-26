UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

BÉZIERS ANGELS / PÔLE FRANCE Béziers

samedi 10 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
Mazeran
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

BÉZIERS ANGELS / PÔLE FRANCE

Mazeran Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Les Béziers Angels reçoivent à domicile Pôle France.
Les Béziers Angels reçoivent à domicile Pôle France.
Payant Billetterie en ligne   .

Mazeran Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 01 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Béziers Angels are hosting Pôle France at home.

L’événement BÉZIERS ANGELS / PÔLE FRANCE Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)