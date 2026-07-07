Bézu-Saint-Eloi en fête Bézu-Saint-Éloi
samedi 12 septembre 2026 · Bézu-Saint-Éloi
Informations pratiques
Bézu-Saint-Éloi
Bézu-Saint-Eloi en fête
Stade Jérémie Robert Bézu-Saint-Éloi Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Tout le week-end
– Fête foraine et snacks
Samedi 12 septembre
– À partir de 14h grande après-midi de jeux en famille avec l’association Veni Vidi Ludi
– À 18h jeux apéro
– À partir de 19h repas à thème (kir, colombo de poulet, riz, dessert) sur réservation en mairie aux horaires d’ouverture, 20 €/adulte et 15 €/jusqu’à 12 ans
– Vers 22h30 feu d’artifice par Comète Events puis soirée dansante animée par DJ DIDS
Dimanche 13 septembre
– Foire à tout organisée par Pedro Racing Team .
Stade Jérémie Robert Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 55 17 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bézu-Saint-Eloi en fête
L’événement Bézu-Saint-Eloi en fête Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-07-07 par Vexin Normand Tourisme