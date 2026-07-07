Informations pratiques

Bézu-Saint-Éloi

Bézu-Saint-Eloi en fête

Stade Jérémie Robert Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Tout le week-end

– Fête foraine et snacks

Samedi 12 septembre

– À partir de 14h grande après-midi de jeux en famille avec l’association Veni Vidi Ludi

– À 18h jeux apéro

– À partir de 19h repas à thème (kir, colombo de poulet, riz, dessert) sur réservation en mairie aux horaires d’ouverture, 20 €/adulte et 15 €/jusqu’à 12 ans

– Vers 22h30 feu d’artifice par Comète Events puis soirée dansante animée par DJ DIDS

Dimanche 13 septembre

– Foire à tout organisée par Pedro Racing Team .

Stade Jérémie Robert Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 55 17 46

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English : Bézu-Saint-Eloi en fête

L’événement Bézu-Saint-Eloi en fête Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-07-07 par Vexin Normand Tourisme