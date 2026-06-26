Massage hors du temps à la Tour de la Reine Blanche Tour de la Reine Blanche Bézu-Saint-Éloi

Informations pratiques

Bézu-Saint-Éloi

Massage hors du temps à la Tour de la Reine Blanche

Tour de la Reine Blanche 2 Chemin de la Ferme Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Profitez d’une pause détente avec un massage dans un lieu hors du temps, la Tour de la Reine Blanche.

Sous les mains expertes de Dominique, profitez d’un moment rien que pour vous, effet zen garanti.

En bonus, visitez le logement atypique créé par Jean-François Jorelle, il se fera un plaisir de répondre à vos questions sur la restauration de cette tour qui a duré plus de 30 ans.

Une expérience unique, une remontée dans le temps, direction le Moyen-Age.

Massage sur chaise de 15 mn avec attribution du créneau de massage par ordre de réservation.

Aucun billet ne pourra être remboursé sauf en cas de force majeur qui occasionnerait une annulation de la part de l’office de tourisme. .

Tour de la Reine Blanche 2 Chemin de la Ferme Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr

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English : Massage hors du temps à la Tour de la Reine Blanche

L’événement Massage hors du temps à la Tour de la Reine Blanche Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-06-26 par Vexin Normand Tourisme