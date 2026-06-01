Biard

Biard dans les Airs

Biard Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Les 26 et 27 juin 2026, le festival Biard dans les Airs revient pour sa 19e édition avec deux jours de musique, de convivialité et d’animations pour tous les âges.

Le vendredi soir, place aux concerts avec Fanfare Ouest, Petite Tonnerre et Radio Kaizman. Le samedi débute par un après-midi familial ponctué de spectacles et d’animations, avant de laisser place aux concerts de Suck Da Head, La Corde Raide et Cumbia Boom Box.

Tout au long du festival, profitez également d’un studio photo, d’expositions, d’ateliers créatifs, de jeux en bois et coopératifs, ainsi que d’espaces de restauration et de buvette.

Accessible à tous, le festival fonctionne sur le principe de la participation libre chacun contribue selon ses envies et ses moyens. Un rendez-vous festif et chaleureux à ne pas manquer aux portes de Poitiers. .

Biard 86580 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 33 83 71 bdlabiard@gmail.com

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English : Biard dans les Airs

L’événement Biard dans les Airs Biard a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne