Biarritz Piano Festival Clôture Eric Lu Espace Bellevue Biarritz

Biarritz

Biarritz Piano Festival Clôture Eric Lu

Espace Bellevue 13B Place Georges Clemenceau Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

CLÔTURE SCHUBERT CHOPIN

ERIC LU, piano

Ce fut une expérience magique. The Guardian

Tout récemment auréolé du Premier Prix du Concours Chopin de Varsovie, rejoignant une lignée d’artistes devenue légendaire, de Martha Argerich à Daniil Trifonov, le pianiste américain Eric Lu s’impose comme l’une des figures marquantes de la nouvelle génération.

Son programme met naturellement à l’honneur Chopin, tout en faisant une place essentielle à Schubert, compositeur avec lequel il entretient un lien profond. Il est difficile de décrire à quel point sa musique est importante pour moi… il était l’artiste ultime, dans le sens le plus pur du terme.

Eric Lu déploie un art du piano, virtuose et poétique où la clarté du discours se conjugue à une grande douceur. Un évènement et un final à ne pas manquer ! .

Espace Bellevue 13B Place Georges Clemenceau Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Biarritz Piano Festival Clôture Eric Lu

L’événement Biarritz Piano Festival Clôture Eric Lu Biarritz a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Biarritz