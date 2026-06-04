Biarritz Piano Festival David Fray Espace Bellevue Biarritz

Biarritz

Biarritz Piano Festival David Fray

Espace Bellevue 13B Place Georges Clemenceau Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

BACH RAMEAU SCARLATTI WAGNER

DAVID FRAY, piano

Figure singulière du paysage musical, David Fray s’est imposé comme l’un des grands spécialistes de Bach, dont il explore inlassablement la profondeur et la clarté.

Révélé au début des années 2000, ses enregistrements et ses concerts, salués par la critique, ont rapidement imposé une voix personnelle, qui occupe aujourd’hui une place à part sur la scène française et internationale.

Dans la continuité de son dernier enregistrement Baroque Encores, il propose une première partie qui réunit des chefs-d’œuvre baroques de Bach, Rameau et Scarlatti, avant d’aborder Wagner dans une seconde partie plus luxuriante et onirique. Son jeu, à la fois libre et incarné, fait émerger une musique d’une grande intensité, portée par une attention constante au phrasé et au chant. .

Espace Bellevue 13B Place Georges Clemenceau Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Biarritz Piano Festival David Fray

L’événement Biarritz Piano Festival David Fray Biarritz a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Biarritz