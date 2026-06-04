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Biarritz Piano Festival Élise Bertrand & Gaspard Thomas Salon Diane, Casino Biarritz

Biarritz Piano Festival Élise Bertrand & Gaspard Thomas Salon Diane, Casino Biarritz

Biarritz Piano Festival Élise Bertrand & Gaspard Thomas Salon Diane, Casino Biarritz jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Salon Diane, Casino

Adresse : 1 Avenue Édouard VII

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Biarritz

Biarritz Piano Festival Élise Bertrand & Gaspard Thomas

Salon Diane, Casino 1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

MOZART SCHUMANN ESCAICH BERTRAND
ÉLISE BERTRAND (violon) et GASPARD THOMAS (piano)

Nommée aux Victoires de la Musique Classique dans la catégorie Révélation soliste instru-mental, Élise Bertrand s’affirme comme une jeune musicienne très prometteuse.
Violoniste et compositrice, elle mène de front interprétation et création.
Aux côtés du pianiste Gaspard Thomas, elle propose un programme qui traverse les époques, de Mozart et Schumann à la musique d’aujourd’hui, avec des œuvres de Thierry Escaich et ses propres compositions.
Le violon s’invite ici comme une respiration, ouvrant un autre espace d’écoute au cœur du festival.   .

Salon Diane, Casino 1 Avenue Édouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66 

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English : Biarritz Piano Festival Élise Bertrand & Gaspard Thomas

L’événement Biarritz Piano Festival Élise Bertrand & Gaspard Thomas Biarritz a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Biarritz

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