Biarritz Piano Festival J.B Doulcet Salon Diane, Casino Biarritz
Biarritz Piano Festival J.B Doulcet Salon Diane, Casino Biarritz jeudi 6 août 2026.
Biarritz
Biarritz Piano Festival J.B Doulcet
Salon Diane, Casino 1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
JEAN-BAPTISTE DOULCET, piano
Un diamant à mille facettes (Olivier Bellamy, Classica)
Entre les paysages du Nord et l’art de l’improvisation, Jean-Baptiste Doulcet, révélé par les prestigieux concours Marguerite Long et Clara Haskil, imagine un voyage à la fois visuel et fantasmatique, où l’improvisation occupe une place centrale.
La musique scandinave, de Grieg à Sibelius, irrigue son univers, entre lumière et profondeur, dans une écriture empreinte de romantisme.
Sur scène, créations en direct et œuvres du répertoire se répondent dans une continuité fluide, renouant avec une tradition où musique écrite et spontanée ne font qu’un. .
Salon Diane, Casino 1 Avenue Édouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Biarritz Piano Festival J.B Doulcet
L’événement Biarritz Piano Festival J.B Doulcet Biarritz a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Biarritz
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