Biarritz Piano Festival Jazz au Phare Noé Huchard Trio + DJ Set Esplanade du Phare Biarritz

Biarritz

Biarritz Piano Festival Jazz au Phare Noé Huchard Trio + DJ Set

Esplanade du Phare 60B Esplanade Elisabeth II Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

YOUNG AND FINE

NOÉ HUCHARD TRIO

NOÉ HUCHARD (piano), CLÉMENT DALDOSSO (contrebasse) et DONALD KONTOMANOU (batterie)

+ DJ SET

Repli à l’Espace Bellevue en cas de mauvais temps

Révélation jazz de l’année (Jazz Magazine Jazz News), Noé Huchard s’impose comme l’une des figures montantes de la scène actuelle.

Avec son trio, il présente Young and Fine, son dernier album.

Le projet dresse une fresque musicale autour des émotions et des questionnements de la jeu-nesse. Le trio y explore minimalisme, transe et swing, avec un réel plaisir de jeu, dans une ap-proche à la fois libre et rafraîchissante.

L’album revisite les codes du jazz en mêlant chœurs, piano préparé et percussions, dans une approche libre et actuelle.

Une musique libre, à l’esprit actuel, pour un coucher de soleil au phare. .

Esplanade du Phare 60B Esplanade Elisabeth II Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Biarritz Piano Festival Jazz au Phare Noé Huchard Trio + DJ Set

L’événement Biarritz Piano Festival Jazz au Phare Noé Huchard Trio + DJ Set Biarritz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Biarritz