Biarritz Piano Festival Jazz au Phare Noé Huchard Trio + DJ Set Esplanade du Phare Biarritz
Biarritz Piano Festival Jazz au Phare Noé Huchard Trio + DJ Set Esplanade du Phare Biarritz samedi 1 août 2026.
Biarritz
Biarritz Piano Festival Jazz au Phare Noé Huchard Trio + DJ Set
Esplanade du Phare 60B Esplanade Elisabeth II Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
YOUNG AND FINE
NOÉ HUCHARD TRIO
NOÉ HUCHARD (piano), CLÉMENT DALDOSSO (contrebasse) et DONALD KONTOMANOU (batterie)
+ DJ SET
Repli à l’Espace Bellevue en cas de mauvais temps
Révélation jazz de l’année (Jazz Magazine Jazz News), Noé Huchard s’impose comme l’une des figures montantes de la scène actuelle.
Avec son trio, il présente Young and Fine, son dernier album.
Le projet dresse une fresque musicale autour des émotions et des questionnements de la jeu-nesse. Le trio y explore minimalisme, transe et swing, avec un réel plaisir de jeu, dans une ap-proche à la fois libre et rafraîchissante.
L’album revisite les codes du jazz en mêlant chœurs, piano préparé et percussions, dans une approche libre et actuelle.
Une musique libre, à l’esprit actuel, pour un coucher de soleil au phare. .
Esplanade du Phare 60B Esplanade Elisabeth II Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Biarritz Piano Festival Jazz au Phare Noé Huchard Trio + DJ Set
L’événement Biarritz Piano Festival Jazz au Phare Noé Huchard Trio + DJ Set Biarritz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Biarritz
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