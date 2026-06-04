Biarritz Piano Festival Joanna Goodale Salon Diane, Casino Biarritz

Biarritz

Biarritz Piano Festival Joanna Goodale

Salon Diane, Casino 1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 11:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

P’TIT DÉJ DES FESTIVALIERS BACH IN A CIRCLE

JOANNA GOODALE, piano

Un dialogue inattendu entre Bach et la spiritualité soufie.

Pianiste d’origine turque et anglaise, Joanna Goodale tisse des liens singuliers entre Orient et Occident, mettant en résonance l’œuvre de Bach et les musiques des derviches tourneurs, au-tour d’une même quête de spiritualité et de mouvement.

À côté des œuvres de Bach, elle propose ses propres relectures — Balkan Bach, Sufi Cha-conne — et revisite des chants soufis de Turquie et d’Iran, grâce à l’utilisation d’effets méca-niques qui rapprochent le piano des timbres d’instruments traditionnels.

Un voyage sonore à la croisée des mondes, entre transe et élévation. .

Salon Diane, Casino 1 Avenue Édouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Biarritz Piano Festival Joanna Goodale

L’événement Biarritz Piano Festival Joanna Goodale Biarritz a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Biarritz