Biarritz Piano Festival Pianos & Sunset 2 Marches de la Côte des Basques Biarritz

Biarritz

Biarritz Piano Festival Pianos & Sunset 2

Marches de la Côte des Basques 13 Perspective de la Côte des Basques Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

PIANOS & SUNSET 2

MARIUS NITZBON, piano

+ DJ SET

Entrée libre

L’an dernier, le concert sur le toit de la Cité de l’Océan avait marqué les esprits. Un cadre sus-pendu, propice à l’évasion.

Marius Nitzbon reprend le flambeau avec un set mêlant piano et électronique, dans un univers à la fois immersif et atmosphérique.

Sa musique, à la croisée du piano classique et des textures électroniques, déploie des paysages sonores finement construits, entre virtuosité et profondeur.

Sur scène, tout est pensé comme une expérience, où l’on se laisse porter par le son. .

Marches de la Côte des Basques 13 Perspective de la Côte des Basques Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Biarritz Piano Festival Pianos & Sunset 2

L’événement Biarritz Piano Festival Pianos & Sunset 2 Biarritz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Biarritz