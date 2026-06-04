Biarritz Piano Festival Ryan Wang Espace Bellevue Biarritz

Biarritz

Biarritz Piano Festival Ryan Wang

Espace Bellevue 13B Place Georges Clemenceau Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

MOZART SCHUBERT MOUSSORGSKI

RYAN WANG, piano

Après avoir fait un tabac lors de l’édition précédente, il nous tarde de retrouver la fougue de ce jeune surdoué dans un programme totalement différent, entre la vivacité de Mozart, la beauté de Schubert et les impressionnants Tableaux d’une exposition de Moussorgski.

Ryan Wang démontre une fois de plus que le talent n’attend pas le nombre des années.

Ce jeune surdoué donne son premier récital à seulement six ans, avant d’enchaîner les distinctions plus jeune lauréat du Prix Cortot, BBC Young Musician of the Year, et Premier Prix du Concours Chopin du Canada.

Il séduit par une étonnante maturité et un toucher exceptionnel. .

Espace Bellevue 13B Place Georges Clemenceau Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Biarritz Piano Festival Ryan Wang

L’événement Biarritz Piano Festival Ryan Wang Biarritz a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Biarritz