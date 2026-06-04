Biarritz Piano Festival Sophia Liu Espace Bellevue Biarritz

Biarritz

Biarritz Piano Festival Sophia Liu

Espace Bellevue 13B Place Georges Clemenceau Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

CHOPIN LISZT

SOPHIA LIU, piano

“C’est tout de même très impressionnant d’oublier l’âge de l’artiste qu’on écoute” Bachtrack Alain Lompech

Son jeu est d’une extrême clarté, délicat, raffiné, d’une fluidité quasi surnaturelle (Le Monde)

À seulement 16 ans, la pianiste canadienne d’origine chinoise Sophia Liu s’impose déjà comme une personnalité singulière, saluée par la critique pour la précocité, la maturité et la précision de son jeu.

Formée notamment par Dang Thaï Son, elle impressionne par la justesse de son discours, sa sensibilité et une musicalité d’une grande évidence.

Son programme traverse les grands élans du romantisme, de Chopin à Tchaïkovski, jusqu’à Islamey de Balakirev, œuvre légendaire du répertoire pianistique, réputée pour sa virtuosité extrême.

Une jeune artiste à suivre de très près. .

Espace Bellevue 13B Place Georges Clemenceau Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Biarritz Piano Festival Sophia Liu

L’événement Biarritz Piano Festival Sophia Liu Biarritz a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Biarritz