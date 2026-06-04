Biarritz Piano Festival Théo Ould Espace Bellevue Biarritz

Biarritz

Biarritz Piano Festival Théo Ould

Espace Bellevue 13B Place Georges Clemenceau Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Le stromae de l’accordéon Figaro magazine

De retour au Biarritz Piano Festival, l’accordéoniste Théo Ould consacre cette soirée à un monument de la musique sud américaine, Astor Piazzolla. Même s’il s’est fait connaître par ses interprétations des compositeurs du répertoire classique, c’est en entendant Libertango que le jeune Théo découvrit sa vocation d’accordéoniste. Ce concert est donc à la fois un retour au source et une nouvelle aventure musicale.

Après un premier album consacré au répertoire classique et contemporain, Théo Ould ose se frotter au monument du tango Astor Piazzolla. Un retour aux sources pour le jeune accordéoniste qui, enfant, a découvert son instrument à travers la musique du compositeur argentin.

Entouré du Quatuor Bilitis et de sa contrebassiste, Théo signe ses propres arrangements et propose un voyage vibrant entre tango nuevo et couleurs classiques. .

Espace Bellevue 13B Place Georges Clemenceau Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Biarritz Piano Festival Théo Ould

L’événement Biarritz Piano Festival Théo Ould Biarritz a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Biarritz