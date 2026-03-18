Biathlon Complexe sportif Bressuire

Biathlon

Complexe sportif BEAULIEU-SOUS-BRESSUIRE Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’association Beaulieu pour courir est fière de vous annoncer la 3ᵉ édition de son biathlon Run & Tir !

Au programme

-Course à pied

-Épreuve de tir

-Dépassement de soi, précision et convivialité !

Que vous soyez coureur, sportif curieux ou compétiteur dans l’âme, venez relever le défi dans une ambiance chaleureuse et sportive. .

Complexe sportif BEAULIEU-SOUS-BRESSUIRE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 80 41 34 beaulieuchallenge79@gmail.com

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English : Biathlon

L’événement Biathlon Bressuire a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Bocage Bressuirais