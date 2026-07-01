Biathlon, Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Biathlon Mardi 28 juillet, 14h00 Parc Youri-Gagarine Seine-Maritime

Gratuit – De 9 à 12 ans. Rendez-vous devant l’entrée de la piscine Marcel-Porzou. Venir en tenue de sport.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00

Parc Youri-Gagarine Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]

Découverte et initiation au biathlon. L’espace d’un été Sport