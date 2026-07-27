Biathlon trail Site du festival de la terre et de la ruralité Sartilly-Baie-Bocage

dimanche 6 septembre 2026 · Site du festival de la terre et de la ruralité · Sartilly-Baie-Bocage

Informations pratiques

Sartilly-Baie-Bocage

Biathlon trail

Site du festival de la terre et de la ruralité La Riouriere Sartilly-Baie-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez relever le défi du Biathlon Trail le 6 septembre 2026 !

Cette épreuve combine course à pied et tir laser à la carabine (fournie par l’organisation) dans un format accessible à tous. Les participants parcourront 5 boucles de 1 300 mètres de course, ponctuées de 4 passages au pas de tir (en position couchée).

Que vous soyez un sportif confirmé ou un simple amateur de défis originaux, cette épreuve vous permettra de tester à la fois votre endurance, votre concentration et votre précision.

https://www.helloasso.com/associations/association-les-grands-gamins/evenements/biathlon-trail .

Site du festival de la terre et de la ruralité La Riouriere Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 6 32 25 86 35 charly.hervieux@gmail.com

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English : Biathlon trail

L’événement Biathlon trail Sartilly-Baie-Bocage a été mis à jour le 2026-07-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts