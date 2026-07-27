UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sartilly-Baie-Bocage

Biathlon trail Site du festival de la terre et de la ruralité Sartilly-Baie-Bocage

dimanche 6 septembre 2026 · Site du festival de la terre et de la ruralité · Sartilly-Baie-Bocage

Biathlon trail Site du festival de la terre et de la ruralité Sartilly-Baie-Bocage

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Site du festival de la terre et de la ruralité
Adresse
La Riouriere
Ville
50530 Sartilly-Baie-Bocage
Département
Manche
Tarif

Sartilly-Baie-Bocage

Biathlon trail

Site du festival de la terre et de la ruralité La Riouriere Sartilly-Baie-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Venez relever le défi du Biathlon Trail le 6 septembre 2026 !
Cette épreuve combine course à pied et tir laser à la carabine (fournie par l’organisation) dans un format accessible à tous. Les participants parcourront 5 boucles de 1 300 mètres de course, ponctuées de 4 passages au pas de tir (en position couchée).
Que vous soyez un sportif confirmé ou un simple amateur de défis originaux, cette épreuve vous permettra de tester à la fois votre endurance, votre concentration et votre précision.
https://www.helloasso.com/associations/association-les-grands-gamins/evenements/biathlon-trail   .

Site du festival de la terre et de la ruralité La Riouriere Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 6 32 25 86 35  charly.hervieux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Biathlon trail

L’événement Biathlon trail Sartilly-Baie-Bocage a été mis à jour le 2026-07-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts

À voir aussi à Sartilly-Baie-Bocage (Manche)