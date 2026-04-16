Festival de théâtre Les Coulisses du Manoir La Rochelle Normande Sartilly-Baie-Bocage

Sartilly-Baie-Bocage

Festival de théâtre Les Coulisses du Manoir

La Rochelle Normande 972 route du Manoir de la Rochelle Normande Sartilly-Baie-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Le festival des Coulisses du Manoir propose des pièces de théâtre de grande qualité, la plupart sélectionnées au festival d’Avignon ou dans les théâtres parisiens. Notre projet est de programmer des pièces accessibles à un large public familial dans un cadre champêtre, sous chapiteau. Nous voulons vivre un moment festif et convivial et proposons une restauration sur place entre les 2 spectacles, celui de 17h et celui de 20h30. C’est aussi l’occasion de créer des échanges entre le public et les artistes. Un grand moment de l’été à ne pas rater ! .

La Rochelle Normande 972 route du Manoir de la Rochelle Normande Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 6 77 02 33 35 vincent.guinamard@free.fr

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English : Festival de théâtre Les Coulisses du Manoir

L’événement Festival de théâtre Les Coulisses du Manoir Sartilly-Baie-Bocage a été mis à jour le 2026-04-16 par OT MSM Normandie BIT Genêts