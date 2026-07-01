Visite de la ferme et fabrication de camemberts Ferme du Bienheureux Sartilly-Baie-Bocage
jeudi 30 juillet 2026 · Ferme du Bienheureux · Sartilly-Baie-Bocage
Informations pratiques
Sartilly-Baie-Bocage
Visite de la ferme et fabrication de camemberts
Ferme du Bienheureux 2777 route du Val de la Rochelle Sartilly-Baie-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:30:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Visite guidée de la ferme grâce à un cheminement de la nurserie des petits veaux vers les prairies des vaches. Participez à un atelier explicatif de fabrication de camembert de Normandie et terminez la visite par la dégustation de nos fromages AOP. .
Ferme du Bienheureux 2777 route du Val de la Rochelle Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 6 88 27 60 59
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English : Visite de la ferme et fabrication de camemberts
L’événement Visite de la ferme et fabrication de camemberts Sartilly-Baie-Bocage a été mis à jour le 2026-07-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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