Bibliambuler au domaine Brialy, Domaine Jean-Claude Brialy, Monthyon

Bibliambuler au domaine Brialy Mercredi 15 juillet, 10h00 Domaine Jean-Claude Brialy Seine-et-Marne

en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00

Le temps d’une journée, laissez votre imagination et vos rêveries vagabonder dans le parc au gré des hamacs de la bibliambule, une bibliothèque ambulante, et de ses sélections d’ouvrages pour petits et grands.

D’autres activités accompagneront cette journée pour proposer une pause estivale conviviale.

Domaine Jean-Claude Brialy 1 rue Thiers 77122 Monthyon Monthyon 77122 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.ville-meaux.fr/ma-ville-et-actualites/culture/le-domaine-jean-claude-brialy-a-monthyon Labélisé Maison des illustres, le domaine est la maison de campagne de l’acteur et comédien Jean-Claude Brialy. De 1959 à 2007,l’artiste n’a eu de cesse d’y accueillir ses amis, ses souvenirs et même quelques tournages pour le cinéma et la télévision.

Le parc a également été retravaillé pour créer un lieu de convivial et de repos, entre haie taillée en topiaire et bosquets cachés. En hommage à l’artiste et à cette plante qu’il aimait particulièrement, une roseraie a été créée.

La bibliothèque ambulante pose ses hamacs dans le parc du domaine

Domaine Brialy – Ville de Meaux