Informations pratiques

Beauchamps

Biblio en plein air

Beauchamps Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:30:00

fin : 2026-08-27 11:30:00

Date(s) :

2026-08-27

La bibliothèque hors les murs ! Venez profiter d’un moment de partage autour des livres sur la Placette des Moulins à Beauchamps !

Tout public Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

Durée 1h | Tout public | Accès libre.

La bibliothèque hors les murs ! Venez profiter d’un moment de partage autour des livres sur la Placette des Moulins à Beauchamps !

Tout public Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

Durée 1h | Tout public | Accès libre. .

Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 04 64 biliotheque.beauchamps80@gmail.com

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English :

The library comes to you! Come enjoy a moment of sharing around books at the Placette des Moulins in Beauchamps!

Open to all—weather permitting.

Duration: 1 hour | Open to all | Free admission.

L’événement Biblio en plein air Beauchamps a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS