Biblio en plein air Beauchamps
jeudi 27 août 2026 · Beauchamps
Informations pratiques
Beauchamps
Biblio en plein air
Beauchamps Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:30:00
fin : 2026-08-27 11:30:00
Date(s) :
2026-08-27
La bibliothèque hors les murs ! Venez profiter d’un moment de partage autour des livres sur la Placette des Moulins à Beauchamps !
Tout public Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.
Durée 1h | Tout public | Accès libre.
La bibliothèque hors les murs ! Venez profiter d’un moment de partage autour des livres sur la Placette des Moulins à Beauchamps !
Tout public Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.
Durée 1h | Tout public | Accès libre. .
Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 04 64 biliotheque.beauchamps80@gmail.com
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English :
The library comes to you! Come enjoy a moment of sharing around books at the Placette des Moulins in Beauchamps!
Open to all—weather permitting.
Duration: 1 hour | Open to all | Free admission.
L’événement Biblio en plein air Beauchamps a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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