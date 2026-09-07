Biblio Game, Bibliothèque de Seiches sur le Loir, Seiches-sur-le-Loir

Informations pratiques

Biblio Game Vendredi 2 octobre, 18h30 Bibliothèque de Seiches sur le Loir Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

BIBLIO’GAME, animation proposée par Sahrewood Anim’, est inspirée des grands jeux de la télévision, réadaptés pour faire passer aux joueurs des moments drôles et divertissants en famille. Une compétition est lancée entre les familles et des défis bonus sont proposés pour remporter un maximum de points et gagner. Mais attention car le hasard vient se mêler au jeu et peut perturber le classement final. L’animation réserve à ses participants le plein de surprises…

Bibliothèque de Seiches sur le Loir 1 allée Erlenbach 49140 Seiches-sur-le-Loir Seiches-sur-le-Loir 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 07 85 08 67 https://www.bib-ccals.net/index/index/id_profil/1 [{« type »: « email », « value »: « reservationculturelle@ccals.fr »}]

Biblis en folie 2026

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