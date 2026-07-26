Biblio’ Jardin Place Turenne Arcachon

Informations pratiques

Arcachon

Biblio’ Jardin

Place Turenne Parc Mauresque Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:30:00

fin : 2026-08-08 16:30:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08 2026-08-21 2026-08-22

Une bibliothèque avec un comédien de la Compagnie du Si toute la journée pour des échanges, des lectures, des fous rires, des découvertes… les pieds dans l’herbe. .

Place Turenne Parc Mauresque Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 98 88

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English : Biblio’ Jardin

L’événement Biblio’ Jardin Arcachon a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Arcachon