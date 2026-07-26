AGENDA · Arcachon
Biblio’ Jardin Place Turenne Arcachon
vendredi 7 août 2026 · Place Turenne · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Biblio’ Jardin
Place Turenne Parc Mauresque Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:30:00
fin : 2026-08-08 16:30:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-21 2026-08-22
Une bibliothèque avec un comédien de la Compagnie du Si toute la journée pour des échanges, des lectures, des fous rires, des découvertes… les pieds dans l’herbe. .
Place Turenne Parc Mauresque Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 98 88
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English : Biblio’ Jardin
L’événement Biblio’ Jardin Arcachon a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Arcachon
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