Concert Quatuor Hermione Place de la Basilique Notre Dame Arcachon
Concert Quatuor Hermione Place de la Basilique Notre Dame Arcachon mardi 4 août 2026.
Arcachon
Concert Quatuor Hermione
Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Pour cette tournée, le Quatuor Hermione allie l’humour et le génie de Joseph Haydn dans son Quatuor op. 20 n°4, au
romantisme et à la sensibilité de Félix Mendelssohn dans son Quatuor op. 44 n°3. .
Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com
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English : Concert Quatuor Hermione
L’événement Concert Quatuor Hermione Arcachon a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Arcachon
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