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Concert Quatuor Hermione Place de la Basilique Notre Dame Arcachon

Concert Quatuor Hermione Place de la Basilique Notre Dame Arcachon

Concert Quatuor Hermione Place de la Basilique Notre Dame Arcachon mardi 4 août 2026.

Lieu : Place de la Basilique Notre Dame

Adresse : Basilique Notre-Dame d'Arcachon

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Arcachon

Concert Quatuor Hermione

Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Pour cette tournée, le Quatuor Hermione allie l’humour et le génie de Joseph Haydn dans son Quatuor op. 20 n°4, au
romantisme et à la sensibilité de Félix Mendelssohn dans son Quatuor op. 44 n°3.   .

Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97  tourisme@arcachon.com

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English : Concert Quatuor Hermione

L’événement Concert Quatuor Hermione Arcachon a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Arcachon

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