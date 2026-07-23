Visite costumée La Ville d’Hiver à la lueur des flambeaux Arcachon
mardi 11 août 2026 · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Visite costumée La Ville d’Hiver à la lueur des flambeaux
Arcachon Gironde
Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 23:00:00
Date(s) :
2026-08-11
À la tombée du jour, laissez-vous guider dans l’atmosphère mystérieuse et élégante de la Ville d’Hiver d’Arcachon, labellisée Ville Impériale.
À la lumière des flambeaux, villas extravagantes, anecdotes historiques et personnages costumés reprennent vie pour une promenade immersive entre patrimoine, théâtre et Belle Époque.
Une visite originale et poétique, idéale pour découvrir Arcachon autrement.
Boucle de 4km.
Animée par l’association ANGEL. .
Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97
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English : Visite costumée La Ville d’Hiver à la lueur des flambeaux
L’événement Visite costumée La Ville d’Hiver à la lueur des flambeaux Arcachon a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Arcachon
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