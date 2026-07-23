Informations pratiques

Arcachon

Visite costumée La Ville d’Hiver à la lueur des flambeaux

Arcachon Gironde

Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :

2026-08-11

À la tombée du jour, laissez-vous guider dans l’atmosphère mystérieuse et élégante de la Ville d’Hiver d’Arcachon, labellisée Ville Impériale.

À la lumière des flambeaux, villas extravagantes, anecdotes historiques et personnages costumés reprennent vie pour une promenade immersive entre patrimoine, théâtre et Belle Époque.

Une visite originale et poétique, idéale pour découvrir Arcachon autrement.

Boucle de 4km.

Animée par l’association ANGEL. .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

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English : Visite costumée La Ville d’Hiver à la lueur des flambeaux

L’événement Visite costumée La Ville d’Hiver à la lueur des flambeaux Arcachon a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Arcachon