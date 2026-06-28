Bibli’o Piéto Place Lucien de Gracia Arcachon
Bibli’o Piéto Place Lucien de Gracia Arcachon lundi 6 juillet 2026.
Arcachon
Bibli’o Piéto
Place Lucien de Gracia Devant l’Hôtel de Ville Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-28 13:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03
Du lundi au vendredi , retrouvez une mini bibliotheque / ludothèque à ciel ouvert pour lire la presse du jour, bouqiner ou jouer en famille. entrée du jardin de l’Hôtel de Ville d’Arcachon. .
Place Lucien de Gracia Devant l’Hôtel de Ville Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 98 88
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English : Bibli’o Piéto
L’événement Bibli’o Piéto Arcachon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Arcachon
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