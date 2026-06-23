Bibliothèque buissonnière Près de l’aire de jeux La Forêt-Fouesnant
jeudi 9 juillet 2026 · Près de l'aire de jeux · La Forêt-Fouesnant
Informations pratiques
La Forêt-Fouesnant
Bibliothèque buissonnière
Près de l’aire de jeux Port-la-Forêt La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 13:00:00
Date(s) :
2026-07-09
La médiathèque prend l’air à bord de sa jolie caravane vintage.
Au programme des albums et des BD à dévorer en short et en tongs, des magazines à grignoter en bronzant sur un transat, des beaux livres et de la poésie à savourer sous un parasol, sans oublier nos jeux de société…
À 11h, les bibliothécaires liront leurs plus belles histoires aux enfants.
En cas de pluie, la sortie de la caravane est annulée mais la lecture d’histoires est maintenue et aura lieu à la médiathèque.
Programme 2026
Jeudi 09/07 Port-La-Forêt, près de l’aire de jeux
Jeudi 16/07 Centre Nautique de Kerleven
Jeudi 23/07 Jardin de la cale
Jeudi 30/07 Port-La-Forêt, près de l’aire de jeux
Jeudi 06/08 Jardin Izel Vor
Jeudi 13/08 Jardin de la cale
Jeudi 20/08 Centre Nautique de Kerleven .
Près de l’aire de jeux Port-la-Forêt La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 56 83 50
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English :
L’événement Bibliothèque buissonnière La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
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