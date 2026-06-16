Bibliothèque buissonnière Port-la-Forêt La Forêt-Fouesnant
Bibliothèque buissonnière Port-la-Forêt La Forêt-Fouesnant jeudi 16 juillet 2026.
La Forêt-Fouesnant
Bibliothèque buissonnière
Port-la-Forêt Centre Nautique de kerleven La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-08-20 13:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20
La médiathèque prend l’air à bord de sa jolie caravane vintage.
Au programme des albums et des BD à dévorer en short et en tongs, des magazines et des nouvelles à grignoter en bronzant sur un transat, des beaux livres et de la poésie à savourer sous un parasol, sans oublier nos jeux de société.
À 11h, les bibliothécaires liront leurs plus belles histoires aux enfants.
En cas de pluie, la sortie de la caravane est annulée mais la lecture d’histoires est maintenue et aura lieu à la médiathèque. .
Port-la-Forêt Centre Nautique de kerleven La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 56 83 50
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English :
L’événement Bibliothèque buissonnière La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
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