Bibliothèque buissonnière Port-la-Forêt La Forêt-Fouesnant

La Forêt-Fouesnant

Bibliothèque buissonnière

Port-la-Forêt Centre Nautique de kerleven La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-08-20 13:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-20

La médiathèque prend l’air à bord de sa jolie caravane vintage.

Au programme des albums et des BD à dévorer en short et en tongs, des magazines et des nouvelles à grignoter en bronzant sur un transat, des beaux livres et de la poésie à savourer sous un parasol, sans oublier nos jeux de société.

À 11h, les bibliothécaires liront leurs plus belles histoires aux enfants.

En cas de pluie, la sortie de la caravane est annulée mais la lecture d’histoires est maintenue et aura lieu à la médiathèque. .

Port-la-Forêt Centre Nautique de kerleven La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 56 83 50

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English :

L’événement Bibliothèque buissonnière La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant