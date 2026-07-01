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AGENDA · La Forêt-Fouesnant

Cirque Français Parking du Nautile La Forêt-Fouesnant

dimanche 19 juillet 2026 · Parking du Nautile · La Forêt-Fouesnant

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Parking du Nautile
Adresse
2 Rue des Cerisiers
Ville
29940 La Forêt-Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

La Forêt-Fouesnant

Cirque Français

Parking du Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-20 20:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21

Nouvelle création 2026, cette année le chapiteau se transforme en véritable musée vivant, une découverte merveilleuse à travers les arts accompagné par un guide pour qui vous feras voyager avec passion.   .

Parking du Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 07 49 61 20 

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English :

L’événement Cirque Français La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant

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