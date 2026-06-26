Informations pratiques

Erquy

Bibliothèque Ephémère‍

Boulevard de la Mer Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Cet été encore, la bibliothèque éphémère s’installe sur le boulevard de ‍la mer. Vous pourrez vous installer le temps d’une pause dans les transats, découvrir des pépites (pour enfants et adultes) et profiter des jeux de société mis à disposition sur place.

Du mardi au samedi ! .

Boulevard de la Mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

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English :

L’événement Bibliothèque Ephémère‍ Erquy a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor