Bibliothèque Ephémère Erquy
mercredi 8 juillet 2026 · Erquy
Informations pratiques
Erquy
Bibliothèque Ephémère
Boulevard de la Mer Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Cet été encore, la bibliothèque éphémère s’installe sur le boulevard de la mer. Vous pourrez vous installer le temps d’une pause dans les transats, découvrir des pépites (pour enfants et adultes) et profiter des jeux de société mis à disposition sur place.
Du mardi au samedi ! .
Boulevard de la Mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24
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English :
L’événement Bibliothèque Ephémère Erquy a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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