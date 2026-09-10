Bibliothèque vivante : dedans, dehors, maintenons le lien, Bibliothèque Triangle, Rennes
mercredi 25 novembre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes
Informations pratiques
Bibliothèque vivante : dedans, dehors, maintenons le lien Mercredi 25 novembre, 15h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T15:00:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T15:00:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00
Pour agir ensemble contre la stigmatisation du milieu carcéral, la biblliothèque vivante offre une expérience sensible et intime. Venez écouter en tête-à-tête les récits de vie d’anciens détenus, de leurs proches, d’anciens agents de l’administration pénitentiaire, de bénévoles d’associations engagées, soient autant de livres ouverts, telle une bibliothèque vivante.
Adultes
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
Récits de vie, dans le cadre des Journées Nationales Prison 2026 rencontre
Magnific
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