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Bibliothèque vivante : dedans, dehors, maintenons le lien, Bibliothèque Triangle, Rennes

mercredi 25 novembre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes

Bibliothèque vivante : dedans, dehors, maintenons le lien, Bibliothèque Triangle, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Triangle
Adresse
3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Bibliothèque vivante : dedans, dehors, maintenons le lien Mercredi 25 novembre, 15h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T15:00:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T15:00:00+01:00 – 2026-11-25T18:00:00+01:00

Pour agir ensemble contre la stigmatisation du milieu carcéral, la biblliothèque vivante offre une expérience sensible et intime. Venez écouter en tête-à-tête les récits de vie d’anciens détenus, de leurs proches, d’anciens agents de l’administration pénitentiaire, de bénévoles d’associations engagées, soient autant de livres ouverts, telle une bibliothèque vivante.
Adultes

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
Récits de vie, dans le cadre des Journées Nationales Prison 2026 rencontre

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