Bibliothèque vivante Médiathèque Floresca Guépin Nantes
samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-05 16:00 –
Gratuit : oui Adulte
En partenariat avec l’association Psy’ActivSelon le principe de la bibliothèque vivante, des personnes souffrant de troubles psychiques partagent un récit autour de leur histoire, en évoquant leur parcours de soin jusqu’au rétablissement en santé mentale. Chaque lecteur est amené à déambuler parmi ces livres vivants, à l’écoute de ces expériences partagées.
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/
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