Bibliothèque vivante Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-05 16:00 –

Gratuit : oui Adulte

En partenariat avec l’association Psy’ActivSelon le principe de la bibliothèque vivante, des personnes souffrant de troubles psychiques partagent un récit autour de leur histoire, en évoquant leur parcours de soin jusqu’au rétablissement en santé mentale. Chaque lecteur est amené à déambuler parmi ces livres vivants, à l’écoute de ces expériences partagées.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/



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