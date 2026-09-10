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Bibliothèque vivante Médiathèque Floresca Guépin Nantes

samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Bibliothèque vivante Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-05 16:00 –
Gratuit : oui  Adulte 

En partenariat avec l’association Psy’ActivSelon le principe de la bibliothèque vivante, des personnes souffrant de troubles psychiques partagent un récit autour de leur histoire, en évoquant leur parcours de soin jusqu’au rétablissement en santé mentale. Chaque lecteur est amené à déambuler parmi ces livres vivants, à l’écoute de ces expériences partagées.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/


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