Bibliothèque vivante, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Bibliothèque vivante Samedi 5 décembre, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T16:00:00+01:00 – 2026-12-05T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T16:00:00+01:00 – 2026-12-05T17:00:00+01:00
En partenariat avec l’association Psy’Activ
Selon le principe de la bibliothèque vivante, des personnes souffrant de troubles psychiques partagent un récit autour de leur histoire, en évoquant leur parcours de soin jusqu’au rétablissement en santé mentale. Chaque lecteur est amené à déambuler parmi ces livres vivants, à l’écoute de ces expériences partagées.
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec l’association Psy’Activ. Des personnes souffrant de troubles psychiques partagent leur histoire, en évoquant leur parcours jusqu’au rétablissement en santé mentale.
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