Biblis en folie 2026 dans les bibliothèques de Paris

Informations pratiques

Biblis en folie, les Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, est une opération du ministère de la Culture qui vise à célébrer ces établissements culturels de premier plan, leur programmation, leurs services et leur présence sur le territoire.

Lectures, expositions, jeux, projections, ateliers, rencontres et débats… ces événements sont gratuits et ouverts à toutes et tous. Pensé comme un grand festival populaire, Biblis en folie s’inscrit désormais aux côtés des grandes manifestations nationales du ministère (Nuit des musées, Journées européennes du patrimoine etc.)

Rendez-vous les 2, 3 et 4 octobre 2026 pour célébrer la 3e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques

Du vendredi 02 octobre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-05T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://biblisenfolie.culture.gouv.fr/



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