Informations pratiques

Salles-Courbatiès

Biblis en Folie A trois, on y va !

Route de la Croix de Lagarde Salles-Courbatiès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Spectacle A trois on y va Cie Les Canardes Boiteuses

Spectacle de cirque en extérieur

Programmé dans le cadre de Biblis en folie 2026

A Trois on y va , est un spectacle de suspension aérienne pour deux circassiennes et leur partenaire de jeu : un arbre. En suspension, à l’endroit ou à l’envers, sur lui, imperturbable, solide et majestueux. Portées par la curiosité de l’autre et des éléments qui nous entourent, elles occupent l’espace le temps d’un instant éphémère. Une proposition à s’asseoir ensemble à l’ombre d’un bel arbre, quelques minutes, le sourire aux lèvres et le vent qui caresse, devant deux acrobates en suspens.

Tout public

Durée : 50 min

Programmation sous réserve de conditions météorologiques favorables. .

Route de la Croix de Lagarde Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

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English :

Show %AB%A0 Let’s Go, the Three of Us %A0%BB Cie Les Canardes Boiteuses

Outdoor circus show

Part of the Biblis en folie 2026 program

L’événement Biblis en Folie A trois, on y va ! Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)